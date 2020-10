'AZ mist Letschert, Clasie en Druijf tegen VVV-Venlo'

Vrijdagavond kwam het nieuws naar buiten dat er negen mensen binnen de Alkmaarse club besmet zijn met het coronavirus, onder wie zes spelers uit het eerste elftal en Jong AZ. Naast Letschert, Clasie en Druijf zouden ook doelman Beau Reus en Thijs Oosting het virus hebben opgelopen. De twee jongelingen ontbraken vrijdag al bij het duel tussen Jong Ajax en Jong AZ.

Door de rode kaart die Marco Bizot kreeg tijdens de laatste wedstijd tegen Sparta Rotterdam (4-4), is de spoeling in de keepers sowieso al dun bij de Alkmaarders. Naar verwachting staat Hobie Verhulst onder de lat tegen de Venlonaren. De wedstrijd tegen de ploeg van trainer Hans de Koning begint om 20.00 uur.

Napoli

Of de wedstrijd tegen Napoli in het kader van de Europa League ook in gevaar komt voor de bovengenoemde spelers, is nog niet bekend.