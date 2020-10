Pieter Broertjes over maatregelen: "Het is zuur, maar nood breekt wet"

Horeca

Hoewel Broertjes in een eerdere uitzending aangaf dat hij graag de horeca open wilde houden, is dat niet gelukt. "Het is ontzettend sneu, maar nood breekt wet. Het doel is om de R (Het reproductiegetal) onder de 1 te krijgen." Wel geeft Broertjes aan dat hij bij het kabinet heeft gepleit voor meer steunmaatregelen voor de horeca en dinsdag bespreekt hij met het college wat de gemeente zelf kan doen ter ondersteuning.

De mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes is een maatregel die Broertjes wel met open armen ontvangt. "Het is een lastige geboorte geweest, maar ik ben blij dat het kabinet dat ook inziet. Baat het niet, dan schaadt het niet en het geeft een gevoel van urgentie."

Lockdownlengte

Hoewel experts verwachten dat de lockdown wellicht tot december kan duren, wil de burgemeester daar nog niet aan. "Ik ben van het bemoedigende. We zitten drie dagen in een nieuwe situatie en laten we perspectief houden. Er komen betere tijden."

Het gehele interview is terug te luisteren op NH Gooi Zaterdag.