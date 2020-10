Battles in Alkmaarse sporthal: populaire game Fortnite tot leven gewekt

ALKMAAR - Er zijn online voldoende redenen te vinden om lang naar een scherm te turen. Het spel Fortnite is er daar één van. Alkmaar Sport en Stichting LINK vertaalden het spel naar de 'echte wereld', met échte obstakels, battles en de zo kenmerkende storm.

Volgens maker Epic Games zijn er wereldwijd meer dan 350 miljoen geregistreerde spelers en maandelijks wordt er zo'n 3,5 miljard uur Fortnite gespeeld. Tijdens het spelen wordt het gebied waarin gespeeld wordt steeds kleiner.

"We proberen het echt na te bootsen, dus iedere vijf minuten maken we het veld steeds kleiner met zaaldelen die naar beneden komen", vertelt een enthousiaste Nikita Rutte, sportregisseur in Alkmaar-Zuid aan mediapartner Alkmaar Centraal.