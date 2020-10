Ruim 400 nieuwe coronabesmettingen in West-Friesland, Hoorn grootste stijger

WEST-FRIESLAND - In de afgelopen week zijn er in West-Friesland 419 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is met bijna 200 nieuwe besmettingen opnieuw een flinke stijging ten opzichte van vorige week, toen er 223 mensen positief werden getest.

De grootste stijging in het aantal positief geteste mensen op corona was afgelopen week in de gemeente Hoorn, dat 163 nieuwe besmettingen telde. Hoorn wordt gevolgd door gemeente Medemblik, waar 81 mensen positief werden getest. Drechterland telde 66 nieuwe positieve testen in de afgelopen week.

In de gemeenten Koggenland, Stede Broec en Enkhuizen steeg het aantal nieuwe positieve testen niet zo hard als in eerder genoemde gemeenten. In de gemeente Koggenland werden er in de afgelopen zeven dagen 36 positieve testen gemeld, in Stede Broec 35 en in de gemeente Enkhuizen 25.

De gemeente Opmeer kende afgelopen week een relatief laag aantal positieve testen. Daar werden 13 personen gemeld die afgelopen week een positieve uitslag op hun test kregen. Kijken we naar het aantal besmettingen per 10.000 inwoners, dan scoort Opmeer relatief hoog. Na Drechterland is Opmeer de gemeente met het hoogste aantal positieve testen per 10.000 inwoners.