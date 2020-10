Steen tegen auto gegooid in Hoogkarspel, jongeren zorgen voor meer overlast

HOOGKARSPEL - Jongeren in Hoogkarspel zorgen de laatste dagen voor veel overlast. Ze steken vuurwerk af, lopen over geparkeerde auto's heen en bij een echtpaar uit Hoogkarspel werd gisteravond rond 19.45 uur een steen tegen hun auto aan gegooid. De politie onderzoekt wie hier verantwoordelijk voor zijn en kon bij een aanhouding al de namen van drie minderjarige jongeren noteren.

"Mijn man en ik waren onderweg naar huis toen we op de kruising reden van de Nieuweweg met de Keesmanlaan", vertelt de eigenaresse van de auto aan WEEFF. "Bij die kruising stond een grote groep jongeren, ik denk dat het tussen de tien en vijftien jongeren waren. Zij stonden op de weg te schreeuwen."

Het echtpaar reed verder de kruising op toen zij een van de jongeren een schoppende beweging naar de auto zagen maken. Even later hoorden zij een klap tegen de auto en bleek er een steen te zijn gegooid.

Meer overlast

"Wij zijn daar behoorlijk van geschrokken, ook omdat je het niet verwacht. Toen we uitstapten zijn de jongeren allemaal weggevlucht. We konden niet goed zien wie het waren, omdat velen van hen met capuchons en mondkapjes op liepen. Gelukkig hadden we een paar getuigen."

Het stel deed direct aangifte van de vernieling bij de politie. De eigenaresse van de auto plaatste een paar foto's op de Facebookpagina 'Je bent pas een blauwe reiger als...' en kreeg een hoop reacties van andere inwoners uit Hoogkarspel, die eveneens overlast hebben.

Zo luidt een van de reacties dat er ook een groep over auto's in de Julianastraat liep en laten anderen weten dat er al meerdere dagen vuurwerk wordt afgestoken.

Politie heeft jongeren aangesproken

Een andere inwoner van Hoogkarspel liet in een van de reacties weten dat er een groepje jongeren staande was gehouden bij de Albert Heijn in Hoogkarspel. De politie bevestigt aan WEEFF dat dit het geval is, en dat zij de namen hebben genoteerd van drie minderjarige jongeren.

"Die zijn nu bij de politie bekend", aldus woordvoerder Roderick de Veen. "Er wordt nu gekeken welke rol zij hebben gespeeld bij het gooien van de steen naar de auto en wat de gevolgen daar van gaan zijn."