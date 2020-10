Overval op telefoonwinkel in centrum Beverwijk

BEVERWIJK - Een telefoonwinkel aan de Breestraat is rond 11.30 overvallen. De politie laat via Burgernet weten op zoek te zijn naar drie mannen.

Het is volgens een woordvoerder van de politie op dit moment nog niet duidelijk of de mannen iets buit hebben gemaakt. Het is ook nog niet bekend of de mannen een wapen hebben gebruikt bij de overval.

De mannen zouden witte maskers op hebben gehad tijdens de overval. Een van de mannen heeft een groene tas bij zich.