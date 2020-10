Uitbater Thais restaurant neergestoken in Monnickendam: "Echt enorm schrikken"

MONNICKENDAM - Bij een steekpartij aan het Noordeinde in Monnickendam is vanavond de uitbater van Thais restaurant NaangNuan gewond geraakt. De aanleiding zou een conflict zijn dat al langer tussen de uitbater en de eigenaar van het pand speelt, zo laat een medewerker van het restaurant aan NH Nieuws weten.

De politie liet weten dat er nog erg veel onduidelijk is in de zaak. Zo is op dit moment niet bekend of er iemand is aangehouden, en kan een woordvoerder ook niet bevestigen dat het gaat om een conflict tussen de uitbater en de eigenaar van het pand.

NH Nieuws sprak telefonisch met een medewerker van het restaurant, die duidelijk ontdaan vertelde dat hij in het restaurant bezig was toen hij ineens een hoop commotie zag voor de deur. Al snel werd duidelijk dat zijn baas was neergestoken. "Het was echt enorm schrikken. Je verwacht niet dat dit gebeurt."

Conflict

Volgens de medewerker speelt er al langer een conflict tussen zijn baas en de eigenaar van het pand. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Zaandam, waar hij behandeld zal worden aan zijn verwondingen. Volgens de medewerker van het restaurant is hij niet zwaargewond geraakt en kwamen politieagenten binnen melden dat hij er weer bovenop zal komen.

Volgens getuigen is er rond het moment van de steekpartij in dezelfde straat en nabij het restaurant ook iemand mishandeld, maar de politie kan dat nog niet bevestigen.