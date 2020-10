Drie verdachten breken in bij woning Obdam, klopjacht door achtertuinen

OBDAM - Een woninginbraak in Obdam heeft de gemoederen in het dorp vanmiddag flink beziggehouden. Dat had onder meer te maken met de inzet van de politiehelikopter, die na de inbraak lange tijd boven de bebouwde kom cirkelde. Volgen buurtbewoners ging het om drie inbrekers, die inmiddels allemaal zijn opgepakt.