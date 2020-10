Voetbalsters VV Alkmaar blij met uitzondering, maar niet met 'ander daglicht'

ALKMAAR - Bij veel (top)sportclubs werd er vanmiddag getreurd, toen bekend werd dat er geen uitzonderingspositie komt voor andere sporten dan het voetbal in de eredivisie, eerste divisie en eredivisie voor vrouwen. Bij VV Alkmaar werd er ondertussen 'gewoon' getraind. Aankomend weekend staat er weliswaar geen wedstrijd op het programma, maar trainen hoort nu eenmaal bij topsport.

En dat laatste is nu precies waar veel sporters verbaasd over zijn. Waarom wordt de eredivisie voor vrouwen (voetbal) wél als topsport gezien, maar alle andere sporten niet? Volgens minister Van Ark (Sport) is dat echter niet het discussiepunt.

"We hebben gekeken naar de uitzonderingen voor de sport zoals ze ook eerder zijn gedaan. Dus ere- en eerste divisie bij het voetbal en de sporters die uitkomen voor Team NL. We kunnen niet de uitzonderingen op blijven rekken", vertelt minister Van Ark in gesprek met de NOS.