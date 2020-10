Presentator Olga Commandeur: "Als ik denk aan IJmuiden, is daar altijd de Watertoren"

IJMUIDEN - Olga Commandeur werd op 30 oktober 1958 geboren in IJmuiden, waar ze als jongste van vijf kinderen opgroeide aan de Napierstraat 8. Op haar 25e verhuisde ze naar Amstelveen, maar sinds een paar jaar is ze terug in de IJmond. "Op zich kan ik overal aarden, maar ik ben wel heel blij om weer te terug te zijn."

Commandeur is bij de meeste mensen bekend van het tv-programma Nederland in Beweging, dat dagelijks wordt uitgezonden op NPO1 en NPO2 en dat ze inmiddels alweer 20 jaar presenteert. Minder bekend is het feit dat zij als atlete zesmaal Nederlands kampioene werd op individuele loopnummers en achtmaal in estafetteverband. Daarnaast verbeterde ze negenmaal een Nederlands record op diverse nummers en deed ze mee aan de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles.

Haar succes in de atletiekwereld begon al vroeg. In 1975 won Commandeur op 16-jarige leeftijd de Europese Kampioenschappen op de 800 meter en vestigde daarmee een wereldjeugdrecord. "Jaren later realiseerde ik me waarom ik juist op de 800 meter zo snel was. Tijdens de basisschooltijd ging ik altijd net te laat van huis, waardoor ik keihard moest rennen om toch nog op tijd op school te zijn. Ik heb het later opgemeten, dat stukje was om en nabij de 800 meter." Net als de kerk is haar oude basisschool die ernaast stond inmiddels gesloopt, daar staan nu huizen en flats. Haar ouderlijk huis, waar haar ouders tot hun overlijden hebben gewoond, staat er wel nog steeds. "Vanuit onze straat keek je uit op de Watertoren, daar liggen heel wat speeluurtjes van mij. In de winter sleeden we altijd van de heuvel bij de Watertoren af."

Quote "Opgroeien in IJmuiden voelde zo vertrouwd" Olga Commandeur, presentator en voormalig atlete

Commandeur heeft veel fijne herinneringen aan haar jeugd in IJmuiden. "Ik heb een hele veilige en warme jeugd gehad, opgroeien in IJmuiden voelde zo vertrouwd. Altijd buiten spelen, zoveel kinderen die in de buurt woonden. We voetbalden veel en speelden altijd ‘stand in de mand’ en verstoppertje bij de Watertoren. Als ik aan mijn kinderjaren denk, komt die Watertoren daar vaak in voor." Militaire trimbaan Het talent van Commandeur werd pas op de middelbare school per toeval ontdekt. “Ik zat op het Ichthus College in Driehuis en in de eerste klas moesten we van de gymleraar twee keer het schoolplein rond, ze hadden een soort militaire trimbaan aangelegd. Ik was altijd als eerste klaar en toen vroeg de leraar op een gegeven moment of ik toevallig op atletiek zat. Toen ik zei dat dat niet zo was, adviseerde hij me om dat te doen. En zo ben ik door zijn toedoen op mijn dertiende op atletiek gegaan." Commandeur vertelt hoe ze in eerste instantie terecht kwam bij een atletiekvereniging in Haarlem, maar toen atletiekvereniging Suomi startte in Velsen, ze direct overstapte. "Het was veel minder professioneel. We hadden een hoekje in het Telstar stadion waar we trainden, maar we hadden bijvoorbeeld geen atletiekbaan. We trainden ook vaak in parken in de buurt, zoals Beeckestijn. Het was allemaal vrij minimaal, maar het was enorm leuk." Tekst gaat verder onder de foto-slideshow.

Olga Commandeur, 1 jaar oud

Olga met haar ouders in IJmuiden

Olga, 5 jaar oud

Olga als 14-jarige

Olga tijdens de Olympische Spelen in 1984

Olga bij Nederland in Beweging Eigenkracht.nl

Minimaal of niet, Commandeur was in de jaren ‘70 en ‘80 een van de topsporters van Nederland. Niet verrassend dat ze op een gegeven moment besloot om de opleiding tot gymdocent te volgen. Eerst aan het CIOS in Arnhem en daarna aan de ALO in Amsterdam. In die periode leerde ze haar toenmalige man kennen, na het afronden van haar studie verhuisde ze naar zijn woonplaats Amstelveen. Uiteindelijk heeft Commandeur dertig jaar in Amstelveen gewoond. Samen met haar ex-man kreeg ze kreeg twee kinderen, een zoon van inmiddels 32 en een dochter van 30. "Allebei mijn kinderen zijn geboren in het voormalig Zeeweg Ziekenhuis in IJmuiden. Dat wilde ik per se, dat ziekenhuis voelde altijd al zo vertrouwd. En zo geschiedde, beide kinderen zijn daar geboren."

Quote "Toen ik jong was ging ik elke donderdag met mijn moeder naar de markt in IJmuiden. Dat bleef ik elke week met mijn moeder doen" OLGA COMMANDEUR

Inmiddels is Commandeur hertrouwd en woont met haar partner in Beverwijk, waar hij vandaan komt. Ze vindt het heerlijk om weer terug te zijn in haar vertrouwde omgeving, hoewel ze nooit echt is weggeweest. "Toen ik jong was ging ik elke donderdag met mijn moeder naar de markt in IJmuiden, of winkelen in de lange Nieuwstraat of met de bus naar de Breestraat in Beverwijk. En dat bleef ik elke week met mijn moeder doen, zelfs toen ik in Amstelveen woonde." Het strand van Wijk aan Zee Commandeur is inmiddels oma, haar kleinzoontje is drie. "Een keer per week pas ik op en dan gaan we samen naar peuterzwemmen of ik neem hem mee naar het strand van Wijk aan Zee, of gaan we samen wandelen in de duinen van IJmuiden. En de watertoren, die hoort daar nog steeds altijd bij."