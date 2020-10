Doelman Onana aast zondag met Ajax op revanche

AMSTERDAM - Doelman André Onana beseft dat Ajax zondag in de thuiswedstrijd tegen het nog ongeslagen sc Heerenveen iets goed heeft te maken. De Amsterdamse ploeg verloor bijna twee weken geleden pijnlijk bij FC Groningen (1-0). Mede daardoor staat Ajax momenteel op de vijfde plaats, met een punt minder dan de verrassende nummer drie uit Friesland.

"We moeten geconcentreerder zijn achterin en meer intensiteit in de wedstrijd leggen. Dan weet ik zeker dat het beter zal gaan", blikt Onana hoopvol vooruit op de website van de Amsterdammers.

Het moet ook beter, benadrukt de Kameroener. "Dat hoef je deze groep niet uit te leggen. Ik sta elke dag met ze op het trainingsveld. De wil is enorm. Ik denk dat we dit seizoen hebben laten zien dat we nog steeds een sterk team zijn."