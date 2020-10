IJmond Siep blijft niet dromen en schrijft brief: 600 handtekeningen voor skatebaan

WIJK AAN ZEE - Een mooi skateparkje met bijvoorbeeld een halfpipe waar hij kan skaten met zijn vrienden. Dat is de droom van Siep Durge (10) uit Wijk aan Zee. In plaats van te blijven dromen heeft Siep burgemeester Martijn Smit een brief geschreven met de vraag wat de mogelijkheden zijn in zijn dorp.

"De burgemeester heeft me gezegd dat ik handtekeningen moest ophalen. Dat heb ik gedaan." Trots toont jij de map waarin hij de krabbels heeft verzameld. Zo'n zeshonderd al. "Veel mensen in het dorp vinden dat er te weinig is te doen voor de jeugd. En dat klopt ook."

Als skaters moeten Siep en zijn vriendjes het doen met de trappen voor sporthal De Moriaan. Dat gaat snel vervelen. Om een beetje uitdagend te kunnen skaten moeten zij het dorp uit: naar Beverwijk, Amsterdam of Alkmaar. "Het zou prachtig zijn als hier in Wijk aan Zee halfpipe zou komen."

De gemeente Beverwijk heeft op voorhand laten weten dat de bouw van een parkje een dure aangelegenheid is waarvoor fondsen geworven moeten worden. Maar hij is uitgenodigd voor een gesprek, op 28 oktober, om de mogelijkheden te bespreken. Siep: "Of het spannend is? Nee hoor. Ik heb er zin in. We gaan het denk ik hebben over de locatie waar de baan zou kunnen komen. Ik kan niet wachten."