Minister legt schuld voor vele tunnelafsluitingen bij vrachtwagenchauffeurs

NOORD-HOLLAND - Minister Cora van Nieuwenhuizen legt de schuld voor de vele tunnelafsluitingen in Noord-Holland bij de vrachtwagenchauffeurs. Dat zegt ze in antwoorden op Kamervragen van de VVD naar aanleiding van onderzoek van NH Nieuws. Daaruit blijkt dat de tunnels in onze provincie elf keer per dag dicht gaan door te hoge vrachtwagens.

NH Nieuws

Op vragen van VVD-kamerlid Remco Dijkstra antwoordt de minister: "In veel gevallen zijn de gedetecteerde vrachtwagens daadwerkelijk te hoog, wat zorgt voor een tijdelijke afsluiting van tunnels. In een enkel geval zorgt een niet goed afgestelde vering of een opbollend dekzeil voor een hoogtemelding." Zelden bekeuringen uitgedeeld Een opvallend antwoord, aangezien dat zou moeten betekenen dat er veelvuldig boetes worden uitgeschreven. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat dit niet het geval is. Slechts in twee procent van de gevallen waarbij een tunnel moet worden afgesloten, wordt de chauffeur ook bekeurd. En ook Rijkswaterstaat zei eerder niet te weten hoe dat kan.

Volgens de minister doet Rijkswaterstaat er alles aan om het aantal tunnelafsluitingen terug te brengen, bijvoorbeeld door de hoogtedetectie te testen en goed af te stellen. Maar ook door te onderzoeken of de bebording goed genoeg is en gesprekken aan te gaan met transportorganisaties. Fotoborden bij Coentunnel en Schipholtunnel Eén van die organisaties, Transport en Logistiek Nederland (TLN), riep al op tot het plaatsen van fotoborden bij de Coentunnel. Volgens de minister gaan die daar ook komen, al is nog onduidelijk wanneer. "De plaatsing van de fotoborden is nu in voorbereiding." Daarnaast komen er ook fotoborden bij de Schipholtunnel, al ontbreekt ook daar een concrete datum.