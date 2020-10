Jeugdspeler Meerdink tekent contract bij AZ net als vader Martijn

"Dit geeft me een heel trots gevoel", vertelt Meerdink op de site van de Alkmaarders. "Ik heb er hard voor gewerkt en dit is daarvoor een mooie beloning. Maar als je een contract mag tekenen, heb je het als speler nog niet gemaakt. Dit is nog maar het begin en nu is het zaak het door te trekken. Wel is het natuurlijk een onvergetelijk moment."

Emotioneel

De ouders van de jeugdspeler 'vinden het prachtig'. "Toen mijn vader hoorde dat ik een contract kreeg, belde hij meteen en werd zelfs een beetje emotioneel. De afgelopen week heeft hij nog een paar keer gebeld met de vraag of ik er al zin in had. Daarnaast vroeg of ik al wist welke kleding ik zou aantrekken en of ik al naar de kapper was geweest. Mooi dat mijn ouders zo blij voor me zijn."

NH Sport maakte eerder dit jaar een uitgebreide reportage over Mexx en zijn vader Martijn. Check onderstaande video voor hun verhaal.