Jorma is sekswerker: "Ik heb mijn roeping gevonden"

AMSTERDAM - Jorma Bos is sekswerker, volgens haar het mooiste beroep ter wereld. Om anderen daarvan te overtuigen schreef ze een boek over haar ervaringen. "Ik wil graag mensen wat positiever over sekswerk laten denken. Veel mensen vinden het maar ordinair, maar het is een prachtig beroep."

Toen Jorma Bos haar ouders en zoon vertelde over haar carièreswitch, moesten ze wel even wennen. "Ze zaten natuurlijk niet te juichen. Mijn zoon begrijpt het nu wel, maar hoeft er niets over te horen. Als we aan de keukentafel zitten, plezier ik hem niet met een verhaal over een leuke date." De reden dat Jorma overstapte van brave huismoeder naar prostituee is omdat ze klaar was met het daten. "Veel mannen op datingsites waren gewoon op zoek naar een gratis wip. Dus toen dacht ik bij mezelf: mannen leuk, seks fijn, maar ik laat me niet meer gratis naaien." Tekst loopt door onder de video.

Jorma schreef het boek 'Echte Knuffels'. Daarin vertelt ze over haar ervaringen als sekswerker. "Ik ben twee keer verliefd geworden op een klant, toen kwam ik erachter dat er ook mannelijke golddiggers bestaan. Die wilden gewoon gratis seks, maar niet samen gezellig op de bank zitten." Met haar boek probeert Jorma mensen iets positiever naar sekswerk te laten kijken. "Het staat vaak in een slecht daglicht, maar dat is nergens voor nodig", legt ze uit. "Eigenlijk doe je iets heel moois voor een ander. Er zijn heel veel mensen die knuffels en seks tekortkomen. Ik kan in dit vak al mijn liefde en zaligheid kwijt. Ik heb mijn roeping gevonden in het leven." Vanaf vrijdag is 'Echte Knuffels' te bestellen.

