Jong AZ'er Margaret wil ongelijk bewijzen in duel tegen Jong Ajax

"Ik ben zelf weggegaan, want ze zagen het niet echt in me zitten",vertelt Richonell Margaret over zijn periode in de jeugd van de Amsterdammers. Daarna vertrok hij voor één seizoen naar Vitesse, waar hij ook minuten maakte in de eredivisie. Sinds vorig seizoen speelt hij bij (Jong) AZ.

Scoren

Vorig seizoen kende de snelle aanvaller uit Heerhugowaard een prima jaar bij Jong AZ. Hij ontwikkelde zich goed en scoorde regelmatig. Na zes wedstrijden staat de teller bij Margaret nu nog op nul treffers. "Het lukt nog niet echt vind ik. Ik moet meer schieten en meer in de situaties komen om te scoren."