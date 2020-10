Handballers Aalsmeer en Volendam houden de moed erin

AALSMEER / VOLENDAM - De nieuwe coronamaatregelen zorgen bij veel sportclubs voor een omzetverlies doordat de competities stilliggen en de kantines gesloten moeten blijven. Toch verkeren handbalclubs Aalsmeer en Volendam niet in de problemen.

Quote

"Wij zijn niet voor niets een handbalbolwerk. Daarmee zeg ik alles. Volendam is al jaren verbonden met handbal en wij gaan niet weg", licht algemeen manager Joost Ooms toe.

"Wij zijn niet voor niets een handbalbolwerk. Volendam is al jaren verbonden met handbal"

Quote

Sponsoring en misgelopen baromzet

Voor veel clubs is de baromzet een vorm van inkomsten. Daardoor is het extra pijnlijk dat sportkantines voorlopig gesloten zijn. Aalsmeer heeft geen eigen bar dus heeft hier geen pijn van. Volendam heeft wel een eigen sportkantine. "Als je kantine dicht gaat dan is dat een klap", aldus Ooms.

Gelukkig hebben beide clubs trouwe sponsoren die ondanks de crisis hun sponsoring niet hebben stopgezet. "Tot nu toe hebben wij geen enkele afzegging. Wij zijn heel blij met onze trouwe sponsoren die ons blijven steunen", vertelt Van der Laarse. "Wij hebben een beroep gedaan op hun loyaliteit en dat hebben ze trouw gedaan. Hulde voor de sponsoren", laat Ooms weten.