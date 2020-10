Alkmaarse Amber en haar honden in halve finale talentenshow RTL 4

ALKMAAR - Amber Karstens (24) uit Alkmaar en haar Ruby maken morgenavond hun opwachting in de halve finale van de talentenshow Holland's Got Talent.

Ali B. had een hond nog nooit zo'n ingewikkelde act zien doen en Angela Groothuizen was erg benieuwd naar wat Amber nog meer in petto heeft. Mediapartner Alkmaar Centraal ging bij haar langs terwijl ze met Ruby en haar andere hond Nymeria aan het trainen was.

De Alkmaarse Amber begon met het trainen van honden toen ze 10 jaar oud was. Ze liet honden uit en begon ze trucjes te leren. Toen ze later op video's zag dat je ook acts met honden kan houden, wilde ze zelf ook gaan optreden. Nadat border collie Ruby vier jaar geleden in haar leven kwam, begon ze serieus met het maken van eigen acts.

'Half jaar getraind'

"We zijn onder andere vier maanden in het buitenland geweest voor shows: Amerika, Mexico, Bermuda. In Nederland is het niet groot", vertelt Amber. "Het vormen van een act duurt een paar weken, soms maanden. Maar voor Holland's Got Talent heb ik een half jaar getraind."

Een jaar terug kwam Nymeria erbij en werd 'The Dancing Collies' geboren. Haar shows zijn nu nog een bijbaantje, terwijl Amber werkt in de beveiliging op Schiphol. Haar grote droom is om in het circus te werken.

Droom in de ijskast

Helaas moet die droom door corona even in de ijskast. "Het is gewoon heel vervelend. Voor artiesten ligt alles stil, je kunt niks." Gelukkig voor Amber is ze samen met Ruby én Nymeria wél te zien in de eerste halve finale van Holland's Got Talent.

De uitzending is zaterdag om 20.00 uur op RTL 4.