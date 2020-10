Halsema roept Amsterdammers op bezoek te beperken: 'Voor de toekomst van de stad'

Halsema roept alle Amsterdammers op om voorzichtig te zijn, zo min mogelijk te reizen en sociale contacten te beperken. "Dat betekent: als u iets te vieren heeft, stel het uit. Ga zo min mogelijk bij mensen op bezoek en nodig liever ook niemand bij u thuis uit."

De burgemeester beschrijft dat de nieuwe maatregelen een 'pijnlijke stap terug' is, maar dat hier geen andere keuze voor is. Ze wijst erop dat 'alles op alles' moet worden gezet om te voorkomen dat veel, en met name oudere en kwetsbare inwoners, heel ziek worden of komen te overlijden.

Daarnaast vraagt Halsema haar inwoners om sterk te zijn, vol te houden en elkaar te blijven steunen. "We willen zo snel mogelijk ons normale leven terug, en we willen ook onze stad terug: die vrije, bruisende plek waar we elkaar ontmoeten. Daarom moeten we volhouden, ook al is dat niet makkelijk", schrijft de burgemeester.

'Virus niet minder gevaarlijk'

Ook wijst Halsema haar inwoners erop dat het virus niet minder gevaarlijk is dan een half jaar geleden. "Nog steeds kunt ook u er heel ziek van worden. En nog steeds kan onvoorzichtigheid iemand anders het leven kosten." Daarnaast waarschuwt ze mensen die moeite hebben om afstand van elkaar te nemen. "Hoe begrijpelijk ook, het is helaas wel de oorzaak van het oplopende aantal besmettingen."

De burgemeester sluit haar brief af met de volgende boodschap: "We doen het niet alleen voor onszelf. We doen het voor de mensen in de zorg, voor de toekomst van onze stad, voor de mensen van wie we houden. Laten we elkaar zo goed mogelijk tegen het virus proberen te beschermen, en de komende tijd nog meer naar elkaar omkijken."