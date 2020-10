Muzikaal eerbetoon aan overleden oprichter Hoornse Stadsfeesten met CD Jackamo

HOORN - Op een aantal oude schijven van de in 2014 overleden Hoornse artiest Feico de Leeuw bleek een groot aantal niet uitgebrachte muziekstukken te staan. Deze zijn samen gebundeld in een nieuwe CD, 'Jackamo', die aankomende woensdag uitgebracht wordt.

Op de oude en ogenschijnlijk onbruikbare schijven werd een map gevonden met de naam Jackamo, met daarin een 23-tal opnames van nummers die door Feico werden gearrangeerd. Feico speelt zelf op de piano bij deze opnames en ook heeft hij ze ingezongen. De opnames bevatten daarnaast drumpartijen, maar het is onduidelijk wie deze heeft opgenomen.

Jackamo is een eerbetoon aan de muzikale invloed van Feico en aan de kansen die hij (beginnende) muzikanten en acteurs heeft gegeven. De CD komt aankomende woensdag uit, maar is nu al te reserveren bij Warenhuis Hoorn. De volledige opbrengst van het nieuwe album komt ten goede aan de organisatie van de Hoornse Stadsfeesten.

Organisatie Stadsfeesten

De Leeuw was als een van de eerste mensen betrokken bij de organisatie van de Hoornse Stadsfeesten, die elk derde weekend van juni georganiseerd wordt. Sinds 1998 was Feico tot zijn overlijden in 2014 altijd een rode draad door het evenement.

In de eerste jaren van dit millennium was Feico vaak degene met de meeste optredens op de Hoornse Stadsfeesten. Ieder jaar stond er ergens wel een project van hem op het podium. Daarbij organiseerde en regisseerde Feico veel van zijn activiteiten zelf.

Feico de Leeuw-Award

Feico de Leeuw stond er om bekend jonge en beginnende artiesten een podium te bieden in één van zijn vele projecten. Hij overleed in 2014, maar om zijn gedachtegoed voort te laten leven werd een jaar later de Feico de Leeuw-aanmoedigingsprijs in het leven geroepen.

Dit jaar werd deze prijs gewonnen door Joost van Beek, die met zijn initiatief 'Hoor Ons' muzikaal talent uit de Hoornse wijk Grote Waal samenbrengt. Dit met het doel om een eigen CD op te nemen met een uniek geluid.