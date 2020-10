Politie vindt peperdure Mercedes die werd gestolen tijdens 'verkooppoging'

AMSTERDAM - De auto die gistermiddag werd gestolen in Bos en Lommer is vanacht rond middernacht gevonden door de politie. Bij de diefstal werd de verkoper van de auto neergestoken . Zijn toestand is op dit moment stabiel.

De gestolen auto werd door agenten in Amsterdam gevonden, waarna ze de auto in beslag hebben genomen. Op dit moment wordt de auto onderzocht.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie kan op dit moment nog niet zeggen waar de auto precies gevonden is en hoe het onderzoek er nu voorstaat. Later vandaag komt de politie met meer informatie.

Auto verkopen

Een 39-jarige man raakte gistermiddag rond 17.00 uur zwaargewond bij een steekpartij toen hij de auto probeerde te verkopen. Hij had online een afspraak gemaakt om een auto te verkopen, een Mercedes met een nieuwprijs van ruim een ton. De politie laat weten dat het niet van een verkoop kwam: "Naar alle waarschijnlijkheid heeft de ‘koper’ het slachtoffer in plaats daarvan neergestoken en zijn auto gestolen."

Het slachtoffer kon nog net aan de politie vertellen dat hij zijn auto wilde verkopen, maar dat de koper hem had neergestoken en er vandoor was gegaan met de auto. Hij is vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is op dit moment stabiel.