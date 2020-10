Vakbond eist intrekken van extraatjes voor KLM-piloten in ruil voor akkoord

SCHIPHOL - Vakbond FNV heeft geen goed woord over voor het afgesloten akkoord tussen KLM en pilotenbond VNV in ruil voor hun loonoffer. De maatschappij heeft met VNV afgesproken dat piloten privé business class mogen vliegen, als een van de voorwaarden voor het aangeboden loonoffer. FNV wil dat KLM-topman Elbers het extraatje intrekt, omdat het niet eerlijk zou zijn tegenover de rest van het personeel.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op 1 oktober bereikten alle vakbonden met KLM op hoofdlijnen een akkoord voor een grootschalig herstructureringsplan. Dat plan was een voorwaarde van de overheid in ruil voor de miljardenlening om de maatschappij door de coronacrisis te slepen. Een deel van het personeel zal een loonoffer moeten brengen. Medewerkers die tot anderhalf modaal verdienen, hoeven geen salaris in te leveren, maar daarna loopt het loonoffer op tot 20 procent.

'Beschamend'

Onder die 20 procent vallen ook piloten van KLM. Een van de voorwaarden die zij hebben gesteld in ruil voor dat offer zijn extraatjes zoals het recht op een business class-stoel op privéreizen. FNV vindt de extraatjes 'beschamend' en heeft KLM-topman Pieter Elbers vandaag een brief gestuurd waarin zij erover schande spreken.

Saamhorigheidsgevoel

"Het is beschamend dat de KLM dit soort afspraken heeft willen maken. Heel vaak doet u een

beroep op het KLM-familiegevoel, op onderlinge verbondenheid in de organisatie, maar in dit

geval blijkbaar niet", schrijft FNV-bestuurder Jan van den Brink aan Elbers. "Met het toekennen ‘blijk van waardering’ van de ene groep, die ten koste gaat van de andere

groepen, ondermijnt u het saamhorigheidsgevoel in uw onderneming. De verontwaardiging over deze afspraak is groot en breed in de KLM."

Geen handtekening

Bij die extraatjes hoort ook een voorrangsregeling voor vrije stoelen voor piloten op bepaalde vluchten. Van Den Brink benadrukt in de brief aan Elbers dat zo'n voorrang oneerlijk is en ten koste gaat van andere KLM'ers. "We hebben met KLM afgesproken dat de akkoorden voor alle medewerkers gelijk moeten zijn, dat wil de overheid ook. Als dat niet zo is, komt er van ons geen handtekening."

Pilotenpet

Tijdens de onderhandelingen heeft KLM nog als extraatje geprobeerd de vliegers te paaien met de herintroductie van de pilotenpet. De pet werd drie jaar geleden afschaft om de piloten een moderner uiterlijk te geven. Bij de piloten bleken er maar weinig enthousiast te worden om de pet weer op te doen. De pet haalde het eindakkoord daarom niet.