Het Haarlemse Huis met de Beelden 'ademt en heeft een verhaal'

HAARLEM - Huis Eindenhout, of beter bekend het Huis met de Beelden, staat de komende maanden in de steigers. Het Haarlemse pand wordt door Stadsherstel Amsterdam aan de buitenkant gerestaureerd. Dit is belangrijk omdat het niet alleen beeldbepalend is, maar ook heel veel vertelt over de Haarlemse geschiedenis.

Het pand werd in 1790 gebouwd door de rijke Amsterdamse koopman Christian Ernst Lans en is heel beeldbepalend voor Haarlem. Huis Eindenhout heeft de bijnaam 'Huis met de Beelden'. Dit is te danken aan de twee marmeren sfinxen, die prominent aan weerszijden van de trap aan de voorkant pronken. De sfinxen zijn in 1802 in Italië aangekocht door de toenmalige eigenaar Temminck. Het verhaal gaat dat een van de sfinxen de reis niet overleefde en in een Hollands atelier is nagemaakt. Vanaf 1818 is Eindenhout bijna 130 jaar in het bezit van de familie Van Brienen geweest.

Handtekening

Huis Eindenhout doet vanwege de kolommen aan de voorkant denken aan het Provinciehuis, oftewel Paviljoen Welgelegen. En dat is niet zo verwonderlijk. Beide panden zijn door dezelfde architect ontworpen. Het is altijd toegeschreven aan Duyvené, die gelieerd was aan Abraham van het Hart. Abraham van het Hart was de architect van het Provinciehuis. "De bouwhistorici, die ons hebben geholpen om de bouwhistorie op papier te zetten, ontdekten dat het waarschijnlijk door Abraham zelf is ontworpen. Dat zien ze aan tekeningen en schaalstokken, die een bepaald soort handtekening hebben en op een bepaalde manier zijn getekend", vertelt Van der Puijl.

De architect koos voor een unieke bouwwijze. Het pand lijkt wel gestuct aan de buitenkant, maar het is gemaakt van hout. En dat is onderhoudsgevoelig. Sommige delen zijn dusdanig verweerd, dat ze moeten worden vervangen. Daarom wordt het pand nu gerestaureerd.

Geschiedenis komt tot leven

Het huis heeft over de jaren vele eigenaren gehad. In 1973 kwam het huis in handen van antiquair Herman Fritz Bill. Toen hij in 2019 overleed werd het huis eigendom van Stadsherstel Amsterdam. Bill was ervan overtuigd dat Huis Eindenhout bij hun in goede handen was vanwege de gedeelde liefde voor dit bijzondere pand.

Zij verzorgen nu de restauratie om het huis in de oude glorie te herstellen en dat is best een klus… maar zeker de moeite waard, volgens Van der Puijl. "Vooral de geschiedenis willen we behouden. Het ademt, het heeft een verhaal. Door het pand in de oude stijl terug te brengen komt die geschiedenis tot leven."