Yukinari Sugawara: "Dit shirt is mij heel veel waard"

WIJDEWORMER - Bij AZ keert deze week na afloop van de interlandperiode nóg een debutant terug bij de Alkmaarse selectie. Want naast Koopmeiners en Wijndal, die beiden tegen Mexico debuteerden voor Oranje, maakte Japanner Yukinari Sugawara zijn eerste minuten in het shirt van het nationale elftal.

"Van jongs af aan is het mijn droom om voor Japan uit te komen en in dit shirt te spelen", vertelt de 20-jarige Sugawara. "Ik ben heel erg blij dat ik onderdeel mocht uitmaken van het nationale elftal van Japan. Mijn familie is er ook erg blij mee. Dit shirt is mij heel veel waard."

Het was de eerste keer dat de jonge verdediger bij de selectie van Japan zat. En dat leidde in de eerste wedstrijd van deze interlandperiode meteen ook tot speelminuten. "Tijdens de wedstrijd tegen Kameroen riep de trainer me: 'Hier komen Yuki, je gaat er in.' Ik was erg verbaasd. Ik kan me er verder niet veel van herinneren want het is mijn droom. Ik kan het niet met woorden omschrijven."