Rapper Lil' Kleine betrokken bij mishandeling in discotheek Rembrandtplein

AMSTERDAM - Een 28-jarige Amsterdammer heeft aangifte gedaan van een mishandeling waarbij rapper Lil' Kleine betrokken was. De artiest zou de man in december 2019 hebben mishandeld in een Amsterdamse discotheek.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. De krant heeft de aangifte en verschillende Whatsappgesprekken ingezien waaruit blijkt dat de rapper betrokken was bij de mishandeling.

Het incident gebeurde in de nacht van 6 op 7 december bij de openingsavond van Oliva aan het Rembrandtplein. Een man loopt samen met een vriend de discotheek binnen, als hij in de drukte per ongeluk een vrouw aanstoot. De man excuseert zich bij de vrouw en de twee sussen het ter plekke, maar de man die bij de vrouw staat, reageert agressief. Die man is de 26-jarige Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil' Kleine.

Aanval

Als de twee even later de discotheek verlaten hebben wordt het slachtoffer aangewezen door Lil' Kleine. Hij denkt te horen dat de rapper "daar heb je die kankerlijer" roept. Twee mannen die naast Lil' Kleine staan, komen direct naar het slachtoffer toe, waarna ze hem aanvallen. Ook Lil' Kleine deelt een trap uit. Uiteindelijk is het de eigenaar van de discotheek die tussenbeide komt, waarna de mannen alsnog de club uitvluchten.