LIVE NH Sport: Jong Ajax - Jong AZ en FC Volendam - Jong PSV

AMSTERDAM - Na een onderbreking van een week, vanwege interlandverplichtingen, komen de Noord-Hollandse ploegen vrijdagavond weer in actie. FC Volendam ontvangt Jong PSV en op sportpark De Toekomst staan de beloftenteams van Ajax en AZ tegenover elkaar. Je kunt beide duels live op de radio volgen bij NH Sport.

Pro Shots / Ed van de Pol

In Amsterdam gaat de bal al om 18.45 uur rollen. De thuisploeg presteert zeer wisselvallig: tegenover twee zeges staan drie nederlagen. De laatste was in Breda waar koploper NAC met 4-0 te sterk was. Ook de prestaties van Jong AZ zijn grillig. Op de overwinning op De Graafschap (7-3) volgde een verliespartij bij hekkensluiter FC Dordrecht (2-0). Het meest recente resultaat was een 3-3 gelijkspel tegen MVV Maastricht.

Beide teams troffen elkaar pas drie keer in competitieverband in Amsterdam. Jong AZ won twee keer; één maal werd het een gelijkspel. Erik-Jan Brinkman doet vanavond verslag van het Noord-Hollands onderonsje. FC Volendam - Jong PSV De resultaten van FC Volendam houden deze competitie nog niet over. Met slechts één overwinning en twee keer een gelijkspel vinden we de ploeg van trainer Wim Jonk op een tegenvallende zestiende plaats op de ranglijst terug. Toch is het gat met tegenstander Jong PSV, dat achtste staat, slechts drie punten. De selectie van FC Volendam kreeg voorin buitenlandse versterking. De Griek Giannis Iatroudis kwam op huurbasis over van AEK Athene en Samuele Mulattieri wordt uitgeleend door Inter Milan. Of zij de Volendammers aan de broodnodige doelpunten kunnen helpen, zal de komende weken snel duidelijk worden. Met twaalf tegengoals beschikt Jong PSV in elk geval niet over de meest solide defensie van de eerste divisie. De aftrap van FC Volendam - Jong PSV is om 21.00 uur. Edward Dekker is de verslaggever op de tribune.

Uiteraard blikken we in NH Sport ook vooruit op de wedstrijd van AZ en Ajax. De Alkmaarders spelen zaterdagavond tegen VVV-Venlo; Ajax ontvangt zondagmiddag sc Heerenveen. NH Sport is er vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur. De presentatie is in handen van Rob Mooij en Stef Swagers.