Den Helder op zoek naar nieuwe stadsdichter

Dat meldt Regionoordkop.

De gedichtenbundel bestaat niet alleen uit gedichten, maar ook uit tekeningen van Lely. Zij was de stadsdichter vanaf 2016.

Op 28 januari, Gedichtendag, wordt de nieuwe stadsdichter gepresenteerd. De benoemingscommissie, onder voorzitterschap van wethouder Heleen Keur, is nu op zoek naar geschikte kandidaten.

Ambassadeur van de stad

Een stadsdichter is volgens de gemeente een ‘stedelijk ambassadeur’, die op eigen wijze bijdraagt aan de promotie van de stad. De dichter wordt voor een periode van vier jaar aangesteld.

Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij of zij gedichten schrijft waarin nieuws of belangrijke gebeurtenissen op een poëtische wijze worden belicht. Het staat de stadsdichter vrij ook op eigen initiatief te schrijven over de stad, de natuur, de mensen en al het andere in Den Helder.

Het is belangrijk dat de dichter zijn of haar gedichten professioneel kan voordragen bij officiële gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld dodenherdenking of de opening van een nieuw gebouw. De dichter moet in Den Helder wonen of in ieder geval een aanwijsbare hechte relatie met de stad hebben. Er wordt gezocht naar een kandidaat die eerder werk heeft gepubliceerd en met eigen werk heeft opgetreden.