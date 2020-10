Amsterdammer neergestoken tijdens verkooppoging peperdure Mercedes, auto gestolen

AMSTERDAM - Een 39-jarige Amsterdammer is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Bos en Lommer. Hij had online een afspraak gemaakt om een auto te verkopen, een Mercedes met een nieuwprijs van ruim een ton.

De politie kreeg rond 17.00 uur een melding binnen dat iemand op de Lauernessestraat in de wijk Bos en Lommer zou zijn neergestoken. Het slachtoffer kon nog net aan de politie vertellen dat hij zijn auto wilde verkopen, maar dat de koper hem had neergestoken en er vandoor was gegaan met de auto. Hij is vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft direct in de omgeving gezocht naar twee verdachten en de auto, maar zonder resultaat

Mercedes

De gestolen auto is een Mercedes GLE-klasse, met een nieuwwaarde van ruim 115.000 euro. De auto heeft opvallende velgen. De politie vraagt mensen die de auto zien om onmiddellijk 112 te bellen.