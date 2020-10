Drukte op de Paddenstoelenroute in het Robbenoordbos: "Geniet! Ruimte genoeg"

WIERINGERWERF - Drukte in het Robbenoordbos bij Wieringerwerf. Daar is onlangs de Paddenstoelenroute geopend. De route trekt veel bezoekers, zeker nu veel activiteiten niet doorgaan als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen. Bovendien komen er mooie dagen aan. Staatsbosbeheer houdt daarom een extra oogje in het zeil. "Maar kom je vooral verwonderen."

Veel auto's op de parkeerplaats en veel vaders, moeders, opa's en oma's en een heleboel kinderen. Ze gaan op zoek naar rode, bruine of gele paddenstoelen. De vriendinnetjes Kayla en Leah hebben er zin. "We gaan de paddenstoelenroute doen, paddenstoelen zoeken."

De route is uitgezet door boswachter Mikal Folkertsma: "In deze coronatijd is het toch beperkt waar mensen heen kunnen. Daarom vond ik het leuk om te kijken of we de kinderen een leuke bestemming konden geven in het bos, zeker met de herfstvakantie."

'Geheim'

Dat is gezien de drukte in het bos goed gelukt. Met de mooie herfstdagen in zicht wil Staatsbosbeheer toch een oogje in het zeil houden om de route coronaproof te houden: "Het bos is nog een goed bewaard geheim in Noord-Holland. Je ziet er vooral lokale mensen, maar als we signalen krijgen dat het te druk wordt en er risico's ontstaan, dan kijken we wat voor actie we moeten nemen."

Elfenbankjes, boleten, een prachtvlamhoed en zelfs een vliegenzwam in het Robbenoordbos; ze staan langs de route, maar boswachter Mikal laat de kinderen in het bos wel zelf zoeken. "Daar! Iets terug. Vlak voor je voeten." Kinderen op de hurken. "Er is ruimte genoeg in het bos, kom genieten en laat je verwonderen."