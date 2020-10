Waarom de afzwaaiende kapelaan Tesfay nooit pastoor van zijn Edamse parochie werd

EDAM - Na zeven jaar houdt de Ethiopische kapelaan Tesfay Zigta het begin volgende maand voor gezien bij de Heilige Franciscusparochie in Edam. Belangrijke reden voor zijn besluit om terug te keren naar z'n vaderland is de Nederlandse taal. "Een praatje maken is niet zo moeilijk, maar om als priester alles in het Nederlands te doen, van preken tot uitvaarten, moet je een goede spreker zijn."

Tesfay vertelt hoe zijn overgrootvader in 1837 Cornelius de Wit leerde kennen. De Wit was lid van de vincentianen, een orde die de koptische Ethiopiërs hoopte te bekeren tot het katholicisme. De vincentianen waren niet de eersten die dat probeerden, maar gingen wel veel subtieler te werk dan hun voorgangers, de jezuïeten en dominicanen. "Ze gingen voorzichtig met de orthodoxe riten om", vertelt Zigta. "Want ze hadden over de ervaringen van eerdere missionarissen gehoord."

Tesfay emigreerde in 2013, maar was het jaar ervoor al een paar maanden in Nederland geweest. "In de zomer, om de taal te leren. Dat was nodig voor mijn inburgeringsexamen, een eis voor mijn visum."

"In mijn land nemen we de tijd en doen we rustig aan, maar hier moet alles op tijd gebeuren"

Een van de huidige vincentianen in Ethiopië - ze wonen er nog steeds - heeft Zigta ooit verteld dat De Wit in Monnickendam was gedoopt. "Ik heb nog in het doopregister gezocht, maar niets gevonden." Het liefst zou hij het Noord-Hollands Archief in Haarlem induiken. "Maar daar heb ik de tijd niet voor gehad."

Lang was het katholicisme verboden in Ethiopië, wat betekende dat het geloof alleen clandestien kon worden beleden. Tesfay's overgrootvader faciliteerde dat graag. "Hij heeft z'n huis beschikbaar gesteld voor eucharistievieringen. Mijn voorouders waren met De Wit bevriend." Ook Tesfay bouwde in zijn jonge jaren een band op met een Nederlandse missionaris, wat hem er zeven jaar geleden toe aanzette in Edam te solliciteren.

Dat hij het in Edam niet tot pastoor heeft geschopt, wijt hij niet aan tijdgebrek. "Een kapelaan is de assistent van de pastoor, een jonge priester, en kan binnen drie à vier jaar zelf ook pastoor worden." Dat hem dat niet is gelukt, heeft behalve met taalbarrière ook te maken met cultuurverschillen waar hij maar moeilijk aan kan wennen. "In mijn land nemen we de tijd en doen we rustig aan, maar hier moet alles op tijd gebeuren. Iedere seconde, iedere minuut telt."

Autoriteit

Wat hem de afgelopen jaren duidelijk is geworden is dat Nederlanders autoriteiten veel serieuzer nemen dan Ethiopiërs. "In deze coronatijd bijvoorbeeld, als er een persconferentie is, luistert iedereen en doet iedereen de dag erna wat er is aangekondigd." In Ethiopië heeft de overheid minder autoriteit dan in Nederland, benadrukt hij. En daardoor gaat niet alles zo soepel."