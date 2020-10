Verdachte van in coma slaan fietser meldt zich bij politie

AMSTERDAM - De politie heeft een 23-jarige Amsterdammer aangehouden voor de mishandeling van een fietser op 8 oktober. De fietser (40) werd nabij het Vondelpark dusdanig toegetakeld dat hij ernstig gewond raakte en in coma in het ziekenhuis ligt.

De 23-jarige verdachte meldde zich gistermiddag zelf bij het politiebureau. De politie maakte eerder al bekend dat er aan de mishandeling een verkeerstwist voorafging. De fietser ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis en is nog buiten bewustzijn.

De verdachte is verhoord en zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie geeft aan op dit moment geen verdere uitspraken te doen over de zaak.