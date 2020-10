Dierenasiel Amstelveen stopt er definitief mee

AMSTELVEEN - Het dierentehuis in Amstelveen sluit definitief de deuren. Dat heeft de Dierenbescherming laten weten. De zwerfopvang ging 1 mei nog tijdelijk dicht toen de coronacrisis uitbrak en er niet genoeg vrijwilligers waren.

Nu blijkt dat ook andere factoren een rol spelen bij het definitief sluiten van de opvang. Volgens de Dierenbescherming is het pand zo oud dat zelfs met een grondige opknapbeurt het gebouw niet meer voldoet aan de moderne eisen van de tijd.

Bovendien worden er steeds minder honden en katten opgevangen en zet die trend zich de komende jaren voort, verwacht de hulporganisatie. De Dierenbescherming zegt daarom scherpe keuzes te moeten maken als het gaat om het inzetten van personeel en middelen.

De afgelopen maanden werden de zwerfdieren uit de regio al opgevangen in de dierenopvang Haarlemmermeer in Hoofddorp dat blijft de komende tijd zo. De Haarlemmermeerse vestiging is ook geschikt voor dagopvang en voor het onderbrengen van dieren tijdens de vakantie.