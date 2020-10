Honkbal: catcher Clarijs kan leven met afgelasting Holland Series

Toch is het extra zuur voor de Amsterdammers, want ze stonden met 2-0 voor in de Holland Series (best-of-seven). Maandag werd er in Rotterdam nog met 3-7 van Neptunus gewonnen. Dit weekend had de landstitel dus geprolongeerd kunnen worden. NH Sport sprak Clarijs donderdag even op Sportpark Ookmeer. "Hier had het moeten gebeuren. Toch wel een beetje pijnlijk. Wij hadden graag de beker in Amsterdam gehouden", vertelt de Amsterdamse catcher.