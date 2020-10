IJmond Brandwondenstichting na inbraak: "We moeten goed gaan nadenken over de beveiliging"

BEVERWIJK - De schrik zit er goed in bij de Nederlandse Brandwonden Stichting, na een inbraak waarbij laptops, kleingeld en pasjes zijn gestolen. Ondanks een werkend alarmsysteem konden inbrekers dinsdagavond ongestoord binnenkomen en vertrekken. Dat baart de organisatie zorgen. In het gebouw ligt onder meer donorhuid opgeslagen en is een laboratorium gevestigd.

In die ruimten zijn de inbrekers niet geweest. "Gelukkig maar", zegt directeur Rob Baardse. "Want dan was het leed niet te overzien geweest. Hier ligt namelijk de Europese voorraad donorhuid voor mensen met brandwonden." De inbrekers zijn op een simpele manier binnen gekomen, door het raam van een nooddeur te forceren.

Quote "Waarschijnlijk dachten ze dat hier collectegeld te halen was, maar uiteraard staat dat al lang veilig op de bank" Rob Baardse, directeur Nederlandse Brandwonden Stichting

Het vermoeden bestaat dat de inbrekers het gemunt hadden op de opbrengst van de grote landelijke collecte vorige week. Baardse: "54.000 mensen hebben gecollecteerd. Uiteraard heeft dat veel aandacht gehad, ook op social media. Maar de bussen worden door de mensen zelf naar de bank gebracht. Dat gaat naar onze stichting om de zorg voor mensen met brandwonden te verbeteren. Dus dat ligt niet in Beverwijk, dat potten wij niet op."

Hoewel de opluchting groot is dat de inbrekers het laboratorium en de ruimtes met de donorhuid ongemoeid hebben gelaten, blijft de vraag hoe de inbrekers zo gemakkelijk binnen en weer naar buiten zijn gekomen. Alarmsysteem Baardse: "Het alarmysteem functioneert gewoon en er zijn ook mensen geweest van een beveiligingsfirma. Maar die inbrekers zijn kennelijk zo slim dat ze kunnen vluchten op het moment dat een beveiliger hier binnenkomt. Dus wij moeten heel goed gaan nadeken over hoe we de beveiiging van onze panden in beverwijk gaam verbeteren." Er is geen beeld van de inbrekers. Bewakingscamera's rond het pand ontbreken.