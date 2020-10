Levi vertelt met 'spoken word' de verhalen uit de gehandicaptenzorg

HOORN - Levi Noë is rapper, maar ook werkzaam in de gehandicaptenzorg. Hij plaatste een video op Youtube van een optreden waarin hij een inkijkje geeft in zijn werk in de coronatijd. Dit werd massaal gedeeld binnen de gezondheidszorg. Tot blijdschap van Levi, hij heeft namelijk een doel: "Ik wil later zien hoe bijzonder mijn werk is."

Guido Schouten

"Er is zoveel gedeeld vanuit het land door verplegers en artsen tijdens de coronaperiode, maar je hoort maar weinig vanuit de gehandicaptenzorg", vond Levi. Vorige week trad hij op in theater het Pakhuis en legde hij het publiek wat van zijn werksituaties voor in poëtische woorden. Hij zette een filmpje online en dat sloeg aan. "Het werd gigantisch gedeeld binnen de gezondheidszorg, mensen zagen mij ineens als een soort stem vanuit de gehandicaptenzorg. In de video geeft Levi een inkijkje in wat het werk zo mooi maakt voor hem. "De kleine dingen doen er nog toe in dit werk. Je kunt door iets klein te doen iemand hele dag maken."

Quote "Er gaat iets 'anders', maar ze kunnen het niet plaatsen en dat leidt tot frustratie" Levi Noë - rapper en werkzaam in de gehandicaptenzorg

Voor het gedicht waarin hij dit laat horen is een trieste aanleiding. "Een cliënt die ik begeleidde overleed twee minuten nadat mijn dienst begon. Het was iemand die amper kon communiceren, maar als je hem leerde kennen kon je hem bereiken." Tijdens die dienst zette Levi de momenten op een rij waarop de cliënt gelachen had en dit leidde tot een emotionele toespraak op de begrafenis. "De reacties waren zo bijzonder dat ik besloot dit in mijn optreden te verwerken." Levi werkt als leerlingbegeleider bij de Prinsenstichting in Purmerend met mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking. In zijn optreden geeft hij ook een inkijkje in wat de coronamaatregelen met bewoners doen. "Voor cliënten is dit een hele moeilijke tijd. Ze hebben weinig contact met andere bewoners en hun cirkeltje is maar klein." Structuur is leven De structuur die zo belangrijk is voor de bewoners verandert continu en dat maakt het zwaar. "Structuur daar leven ze op. Als hun jas aangaat weten ze dat ze naar dagbesteding gaan en als de jas aan het einde van de dag aangaat weten ze dat ze weer naar huis gaan. Die routines zijn nu doorbroken." Eén van zijn cliënten slaat door deze ontregeling steeds op haar hoofd. "Probeer je er maar eens in te verplaatsen als dat allemaal wegvalt; er gaat iets mis, maar ze kunnen het niet plaatsen. Uit frustratie slaat zij op haar hoofd." Soms kan Levi daar weinig in betekenen en dat vindt hij moeilijk. "We doen ons best een nieuwe structuur te creeëren wat veilig voelt, maar de regels veranderen steeds weer."

Quote "Het startsalaris is laag, maar wat je er voor terugkrijgt: dat zou ik nooit willen missen" Levi Noe - RAPPER EN WERKZAAM IN DE GEHANDICAPTENZORG

Levi vindt het belangrijk de verhalen vanuit zijn werk te delen. "Veel mensen weten niet wat het inhoudt. Ze kennen alleen de 'TV-downies' of denken dat je de hele dag luiers verschoont." Met zijn verhalen wil hij een ander beeld creeëren, met name voor jongeren. Hij hoopt ze te inspireren om werk in de gehandicaptenzorg te overwegen. Volgens Levi vormt het lage startsalaris een drempel. Hij hoopt daarom dat met zijn verhalen de waardering voor het stijgt, ook financieel. "Wanneer je met dit werk begint is het salaris niet heel hoog, maar wat je er voor terugkrijgt: dat zou ik nooit willen missen." Bekijk hieronder de video van het optreden van Levi Noë: