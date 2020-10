Revanche gevoelens bij AZ-coach Arne Slot richting wedstrijd tegen VVV

Stengs en Martins Indi

Voor zaterdag keert Calvin Stengs terug in de selectie. De aanvaller zat de afgelopen weken een schorsing van twee wedstrijden uit. Daarnaast kan Slot beschikken over z'n nieuwste versterking Bruno Martins Indi. "Ik denk dat het centraal achterin ook nodig was. Met Hatzidiakos en Letschert hebben we twee spelers die geen voorbereiding hebben meegemaakt. Gezien het drukke programma is het daarom heel fijn dat Martins Indi erbij is gekomen." Of Stengs en Martins Indi gelijk in de basis staan wilde Slot nog niet vertellen.

Bekijk de video voor de volledige voorbereiding op VVV-Venlo met Arne Slot. Het duel tussen AZ en de Limburgers begint zaterdag om 20.00 uur in Alkmaar.