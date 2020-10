Zaandijkse brouwer boert goed met Hoop in coronatijd: "Ons biertje geeft steun"

ZAANDIJK - Het lijkt de laatste jaren niet aan te slepen en ook bij brouwerij Hoop in Zaandijk merken ze dat speciaalbier ongekend populair is. Mede-eigenaar en ondernemer Steven de Cleen heeft daar een verklaring voor. "We merken dat mensen meer thuis consumeren nu ze thuis zitten." De brouwerij verkoopt weliswaar minder fusten, maar wel veel meer flesjes.

Zaankanters willen thuis 'Hoop' bier - NH Nieuws

Vergeleken met vorig jaar heeft de brouwerij de omzet dit jaar met veertig procent zien stijgen, vertelt Steven. Die goede cijfers zijn vooral te danken aan bierliefhebbers, maar ook aan mensen uit de buurt die sinds de eerste golf heel bewust hun producten bij lokale ondernemers kopen. "In de eerste lockdown kon je heel mooi wandelen in je eigen omgeving en dan ontdekken de mensen de lokale ondernemers in de buurt." Sluiting horeca Makkelijk is het zeker niet voor de brouwerij, want het horecagedeelte moet - net als de rest van de Nederlandse horeca - de komende op slot. Steven: "De fusten staan gewoon te wachten en leeg." In betere tijden maakt de brouwerij behalve voor het eigen café ook bier voor andere horecabedrijven. Artikel gaat door onder de afbeelding.

Hoewel hij het een domper vindt dat hij nu voor de tweede keer zijn deuren moet sluiten, blijft Steven positief: "Je merkt dat het moet", verwijst hij naar het snel oplopende aantal coronabesmettingen van de laatste tijd. Waar mogelijk probeert hij te profiteren van de online mogelijkheden. Zo houdt de brouwerij bijvoorbeeld online proeverijen en virtuele rondleidingen. Naam actueel Hij is er niet op uitgezocht, maar volgens Steven is de naam van het bier actueler dan ooit. "Mensen hebben een beetje hoop nodig en mensen geven ook wat meer hoop aan elkaar. Ons bier geeft een beetje steun. Het is een mooie naam bij een moeilijke tijd", besluit de brouwer.