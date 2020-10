Oproep aan Rutte: geef blinden en slechtzienden ontheffing van coronaregels

HAARLEM - "Mark Rutte, ziet u mij?", vraagt de slechtziende Pauline van Heuven uit Haarlem zich af. In een open brief aan de premier op Facebook aan verlangt zij aandacht voor 'haar soort'. Pauline hunkert naar zijn erkenning voor de penibele situatie van blinden en slechtzienden in coronatijd. "Mijn oproep aan hem is: Zeg in een persconferentie dat u aan ons denkt en dat er een ontheffing komt van bepaalde coronamaatregelen voor blinden en slechtzienden."

Pauline kan nog maar voor een paar procent zien als gevolg van een erfelijke afwijking die haar zicht de afgelopen jaren heeft geminimaliseerd. Al ruim zeven maanden houdt ze zich braaf aan de coronamaatregelen, ook al is dat erg lastig voor haar en haar hond Irsa. Eerder maakte NH Nieuws een reportage met haar over hoe zich door de coronatijd heen slaat.

De persconferentie van Mark Rutte deze week levert voor Pauline nog meer zorgen op. "Ik ben één van de brave burgers die de maatregelen opvolgt. Ik volg Rutte, zo zijn we het snelst van de corona af. Maar het wordt voor mij, en dus alle blinden en slechtzienden, steeds onmogelijker gemaakt. Dat benauwt mij."

Groot donker gat

Pauline doelt bijvoorbeeld op de nieuwe regel dat mensen nog maar met drie anderen per dag contact mogen hebben. "Daar zit ik zo aan. Ik heb een groepje naaste vrienden die mij helpen, maar die hebben ook andere verplichtingen waar ze uit moeten kiezen. Dat kan voor mij betekenen dat ze niet meer bij me langs kunnen komen. Dan val ik in een groot donker gat en kan ik net zo goed alleen nog maar achter de geraniums kan gaan zitten."

Die vrienden heeft ze juist nodig om naar buiten te kunnen. Pauline is 'zelfstandig beperkt', zoals ze dat noemt, en doet geen beroep op mantelzorg of dagelijkse begeleiding.

Hulp nodig

Pauline heeft altijd gezegd dat ze 'geen huilverhaal wil houden' en in oplossingen wil denken. "Ik blijf de maatregelen volgen, ook al wordt het lastiger. Ik red me wel. Maar ik zou het zo fijn vinden als Rutte zijn erkenning voor ons uitspreekt. Wij zijn een onzichtbare groep die niet hard klaagt. Ik hoop dat hij mij bijvoorbeeld een berichtje stuurt: Pauline, ik heb je bericht gelezen. Dat zou al van zoveel waarde zijn. En het liefst dat hij ook uitspreekt dat blinden en slechtzienden ontheffing krijgen van bepaalde maatregelen zoals mondkapjes of het gebruik van winkelwagen. Want alle maatregelen zijn zo ontzettend niet op ons gepast. We hebben nú zijn hulp nodig."

Of zoals het in de open brief op de Facebook-pagina Blind Vertrouwen staat:

"Alleen samen kunnen we dit doen. Maar hierbij heb ik wel behoefte aan een geluid of echo. Zodat ik weet welke kant ik op moet. Dus zou u bevestiging willen geven dat u weet dat wij er ook zijn en enorm hard ons best doen, met al die maatregelen waar wij, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk niks mee kunnen. Zou u in uw drukke schema een momentje stil willen staan bij ons?"

Pauline hoopt dat zo veel mogelijk mensen het verhaal op Facebook delen zodat Mark Rutte het misschien onder ogen krijgt.