Loosdrecht gaat dorpsgenoot Ab Krook missen: "Het was een icoon met een enorm dorpshart"

LOOSDRECHT - Het nieuws over de dood van Ab Krook ging vanochtend als een lopend vuurtje door Loosdrecht. "Het was een icoon", vertelt prominente Loosdrechter Jacob van der Meulen.

"Ab en ik zijn even oud en we hebben ons hele leven met elkaar opgetrokken als dorpsgenoten", vertelt Van der Meulen. Hij was 47 jaar lang voorzitter van IJsclub Loosdrechtse Plassen en Ab was nooit beroerd om wedstrijden te begeleiden en natuurlijk ook om mee te schaatsen in het begin. "Als er een evenement op het ijs was, stond Ab vooraan. 'Denk je hier nog even aan en hier aan', zei hij dan altijd." Ab stond nooit met de handen in de zakken en wilde altijd helpen.

Verbinder

Vele Loosdrechters zullen hem omschrijven als een verbinder. Zo ook Gert Zagt die samen met Krook in de politiek heeft gezeten. "Hij was altijd goed voor heel veel voorkeursstemmen", aldus Zagt. Ze zaten samen bij de politieke partij Dorpsbelangen.

Toen daar ruzie ontstond en Zagt De Lokale Partij oprichtte, ging Ab met hem mee. In 2018 won De Lokale Partij de verkiezingen en Ab heeft er toen alles aan gedaan om de twee partijen weer bij elkaar te brengen. "Hij had het hart op de tong, maar dacht wel na. Hij was niet impulsief, maar op gegeven moment ging hij wel zeggen hoe hij er over dacht en hoe hij dingen zag. Daar was hij uitgesproken in", aldus Zagt.

De oud-schaatser en coach deed in de politiek enorm z'n best om mensen bij elkaar te brengen. "Hij luisterde goed naar standpunten, waar ruimte zat en hoe je toch met elkaar als team kon opereren. Zodat iedereen dezelfde kant op bleef kijken."

Tuinieren

Iedereen in het dorp kende Ab en Ab kende iedereen. En als hij dan aan de Oud-Loosdrechtsedijk in de tuin voor zijn huis bezig was, werd er de hele dag getoeterd en bleef hij maar zwaaien naar iedereen. "Als je op bezoek kwam, werd je altijd grandioos ontvangen met chocolaatjes, drinken en gebak", vertelt Zagt.

Naast tuinieren, was Ab ook een enorme wielerfan. Elk jaar ging hij met z'n camper de Tour de France achterna en ook in coronatijd was hij druk aan het fietsen en wandelen.