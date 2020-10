Inspectiedienst wil provincie via rechter dwingen tot verscherpte vergunning Tata Steel

De zaken gaan over de uitstoot van de zogenoemde pelletfabriek van Tata Steel en over verbrandingsgassen die het bedrijf gebruikt voor de windverhitters. De pelletfabriek is de grootste bron van stikstofoxide in Noord-Holland.

"De provincie is wettelijk verplicht om milieuvergunningen regelmatig te actualiseren, zodat steeds de best beschikbare technieken door bedrijven worden toegepast. Zo moet de provincie ook de milieuvergunning van Tata Steel regelmatig tegen het licht houden", zei Inspecteur-generaal van de ILT Jan van den Bos eerder tegenover NH Nieuws.