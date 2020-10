Fotograaf Kéhmor Statia leerde door zijn lens anders naar de wereld kijken

ZAANDAM - Doordeweeks is Kéhmor Statia uit Zaandam een drukbezette accountmanager. Om zijn hoofd leeg te maken gaat hij in het weekend voor dag en dauw op pad om Nederland te verkennen en landschappen vast te leggen met zijn drone en camera. Zijn favoriet is de Zaanse Schans. "Het is vlakbij huis en er zijn veel elementen die mijn foto kunnen ‘breken’, zoals de molens", vertelt de Zaanse fotograaf.

"Voor mij begon fotografie in de zomer van 2017", vertelt Kéhmor. "Toen heb ik een drone gekocht om mee te experimenteren. Door op zoek te gaan naar mooie plekjes om te fotograferen, kwam ik op plekken waar ik anders niet zou komen. Dat beviel zo goed dat ik in het najaar ook nog een camera heb aangeschaft." Voor dag en dauw "Als ik een dag ga fotograferen sta ik anderhalf uur voor zonsopgang op. De avond van tevoren maak ik een inschatting van het weer, daar zoek ik een plekje op uit. Zo kan ik de volgende ochtend bijna meteen vertrekken", vertelt Kéhmor. Zijn tas met cameraspullen staat altijd klaar. "Vervolgens rij ik met mijn auto naar de bestemming. Daar loop ik een rondje, stuur mijn drone de lucht in en kijk ik vanuit verschillende perspectieven naar het landschap. Dan wandel ik naar de mooie plekjes om te fotograferen. Voor de lunch ben ik weer thuis. Dan heb ik de hele dag nog voor me."

"De mooiste plek in Noord-Holland om te fotograferen verschilt wat mij betreft per seizoen. In de tulpentijd ben ik bijvoorbeeld graag bij Schermerhorn en Burgervlotbrug. Maar de Zaanse Schans is het hele jaar door mijn favoriet. De folklore, de molens, het water, de velden. Het is vlakbij huis en er zijn veel elementen die mijn foto kunnen ‘breken’, zoals de molens. Dat vind ik fijn. Maar ik kom ook graag aan de kust, bij het palendorp in Petten of bij de stormbrekers van Bergen aan Zee." De mooiste foto "Mijn mooiste foto’s heb ik gemaakt bij de Zaanse Schans. Ik had al anderhalf jaar een speciaal beeld voor ogen: Een dronefoto’s van de molens, die met hun kopjes boven de mist uitsteken. De omstandigheden waren die dag precies goed en ik kon de foto’s maken die ik wilde."

Anders leren kijken "Herhalen, herhalen, herhalen", geeft Kéhmor beginnende fotografen als tip mee. "Wees niet bang om fouten te maken en blijf herhalen. Dat is de beste manier om te leren wat je wel en niet mooi vindt. Misschien zijn je eerste foto’s niet zo mooi als dat je zou willen. Foto’s die ik drie jaar geleden heb gemaakt zou ik nu misschien niet eens meer delen. Maar je leert anders kijken door fouten die je hebt gemaakt. Je moet het gewoon doen en je niet laten afschrikken door mooie foto’s die andere mensen delen. Zelf maak ik al zo lang foto’s bij de Zaanse Schans dat ik die plek nu heel goed ken. Eerst maakte ik bij een sessie wel 300 foto’s, nu ben ik in 50 of minder foto’s klaar."

