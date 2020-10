Andreas zag vader vaker dood dan levend: "Heb onderzocht wat er is gebeurd"

AMSTERDAM - Op Nieuwjaarsdag 2004 wordt in Amsterdam het lichaam van een man gevonden. Het lichaam ligt onder een boom op een talud in Oost en heeft 42 snij- en steekwonden. Andreas Jonkers is twaalf als hij te horen krijgt dat zijn vader dood is. Een man die hij maar één keer heeft gezien, zo'n anderhalf jaar daarvoor. De vraag wat er precies was gebeurd, begroef hij tegelijk met z'n vader. Lang voelt hij niet de behoefte om te weten wie zijn vader was. Maar als Andreas hoort dat hij zelf een zoon krijgt, duikt hij alsnog in zijn pa's verleden.

Andreas Jonkers - de bezige bij

Andreas (30) zag zijn vader Hans Uiterweer drie keer. Eén keer levend, één keer opgebaard en één keer bij de begrafenis. "Ik kende hem amper. Ik vroeg het wel eens aan mijn moeder, en die vertelde dan wel wat. Ik begreep dat het een kunstenaar was, dat hij heel creatief was. Maar dat hij ook in de war was, en daarom niet bij ons mocht zijn." Het kon Andreas lange tijd ook niet veel schelen. Zijn vader was een vreemde voor hem.

Hans Uiterweer - Andreas Jonkers

Quote "Shit, ik word vader, maar ik heb zelf nooit een vader gehad" Andreas jonkers

Maar dan raakt Andreas' vriendin zwanger, nu twee jaar geleden. Er komt een zoon aan, en daarmee ook nieuwe vragen: hoe word ik een goede vader, en wie was mijn vader eigenlijk? "Ik dacht 'shit, ik word vader, maar ik heb zelf nooit een vader gehad'. En toen ben ik gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd, wie was hij, maar ook wat het betekent om zonder vader op te groeien." Andreas ging op onderzoek uit, en schreef er een boek over: 'En toen vonden ze mijn vader'. Tekst gaat verder onder de video

En toen vonden ze mijn vader - NH Nieuws

Andreas spreekt met vrienden en familie en leest brieven en dagboeken van zijn vader. "En hij was kunstenaar. Dus zeker ook zijn kunst heeft een rol gespeeld in het beeld dat ik van hem kreeg." En dat beeld is dat van een grillige maar unieke man. Bijzonder maar onberekenbaar. Ook probeert Andreas in zijn boek de vraag te beantwoorden wat 'vaderschap' betekent. En wat het betekent om zonder vader op te groeien.

Quote "Ik denk dat hij een psychose heeft gehad" andreas jonkers

Wat er nu precies is gebeurd tijdens de jaarwisseling in 2004 weet Andreas nog steeds niet. "Ik denk dat hij een psychose heeft gekregen. Uit een rapport is gebleken dat hij zich eerder heeft gesneden. Dus ik denk dat hij automutilant was. Dat hij zichzelf heeft gesneden. Maar het was heel koud die nacht en hij heeft veel bloed verloren. Dus ik denk dat hij niet dood wilde, maar zichzelf heeft gesneden en toen is overleden. De politieagenten die destijds het onderzoek deden, wilden niet met mij praten. Ik denk dat het verhaal nooit helemaal afgerond zal zijn."