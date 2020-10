OM eist 15 maanden cel tegen verdachte overval Hilversumse snackbar

HILVERSUM - Tegen de jongen die afgelopen zomer snackbar BigSnack in Hilversum probeerde te overvallen met een pistool is vijftien maanden gevangenisstraf geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De 20-jarige Jip L. liep op 5 juli rond 21.30 uur de snackbar binnen. Op dat moment stond de eigenaresse Qiaoqiao net even achterin de zaak. "Mijn kinderen stonden wel voor en zagen de overvaller binnenkomen. Het was een man met een bivakmuts en hij had een pistool in zijn hand. Hij begon te schreeuwen en wilde geld hebben", vertelde ze de ochtend na de overval aan NH Nieuws.

Ze twijfelde geen moment en pakte de pan met heet frituurvet en zei dat ze het over hem heen zou gooien. Hij is toen weggerend en heeft geen geld mee kunnen nemen. Kort daarna werd hij aangehouden.

Diefstal met geweld

De officier van justitie vindt dat 'poging diefstal met geweld' bewezen is. Een woordvoerder van het OM laat weten dat in de strafeis (in matigende zin) is meegewogen dat uit rapportages blijkt dat de verdachte als licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

Op dinsdag 27 oktober doet de rechter uitspraak.