Texel is ruim dertig 'wilde' katten armer: "Vooral schuurkatten maken slachtoffers"

De zwerfkattenactie is door Staatsbosbeheer in gang gezet, omdat de verwilderde katten veel schade aanrichten onder de zeldzame populatie Noordse woelmuizen en bij jonge weidevogels. Jaarlijks zouden de katten zo'n 50.000 slachtoffers maken op het eiland.

Onder de recente vangst zitten twee echt verwilderde katten. "We hebben ontzettend veel pech gehad dat het zo regende, want katten blijven dan echt weg bij de vangkooien," vertelt Carien Radstade van Stichting Zwerfkatten. "Het is trouwens een misverstand dat wilde katten genieten van alle open ruimte in de duinen. Ze zitten liever beschut."