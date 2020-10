Oud-AZ-speler Marko Vejinovic traint met FC Volendam mee

Vejinovic voetbalde voor het laatst in Polen bij Arka Gdynia. Die club huurde de middenvelder aanvankelijk van AZ en nam hem vorige zomer definitief over. Na de degradatie van Arka besloot de voetballer zijn contract, dat nog twee jaar doorliep, te laten ontbinden, waardoor hij nu transfervrij is. Eerder speeldede hij ook voor Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord.

Vorige maand trainde Vejinovic enige tijd met Jong AZ mee. Destijds zei hij uit te kijken naar een ambitieuze club op het hoogste niveau. "Zowel Nederland als het buitenland is een optie. Er spelen genoeg dingen. Alleen nog niet dusdanig interessant. Ik heb ook gezin en dat telt ook", vertelde Vejinovic begin september voor de camera van NH Sport.

