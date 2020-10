Meerdere schoten gelost op auto in IJmuiden

IJMUIDEN - In de Schoutenstraat in IJmuiden zijn vannacht meerdere schoten gelost op een geparkeerde auto. Dat gebeurde rond 03:40 uur. Bij het schietincident raakte niemand gewond.

Een van de ramen is stuk en ook zitten er verschillende kogelgaten in de wagen. De politie rukte na de melding met meerdere eenheden uit. In de omgeving is naar de dader(s) gezocht, maar voor zover bekend is er niemand aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart.