'Drillrapper' (20) met groot mes aangehouden op Schiphol: derde incident in twee weken

SCHIPHOL - Op Schiphol is vanavond een man aangehouden omdat hij een groot mes bij zich droeg. Het is het derde incident in tien dagen op Schiphol.

Koninklijke Marechaussee

De man, een 20-jarige Amsterdammer, trok op Schiphol Plaza de aandacht van enkele marechaussees, die daarop besloten hem te fouilleren. Daarbij kwam er van onder zijn jas een groot mes (zie foto) tevoorschijn. De aangehouden verdachte verklaarde lid te zijn van een drillrapgroep. Met mes op marechaussees af Het is het derde incident binnen twee weken. Tien dagen geleden schoot een marechaussee in de vetrekhal een Tanzaniaan in zijn been omdat de man dreigend met een mes op hem en collega's afkwam.

Afgelopen vrijdag arresteerde Koninlijke Marechaussee een 62-jarige man uit Zeeland, nadat hij had geroepen dat hij een bom bij zich had. Een deel van de vertrek werd afgezet, maar de man gaf al snel toe dat het om een grap ging.