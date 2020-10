Bert en Ria beheren Alkmaars oudste vrouwenhofje: "Gelukkig niet met alle dertien getrouwd"

ALKMAAR - Ria fietste jarenlang dagelijks langs het imposante pand op de hoek van de Geest en Zevenhuizen in Alkmaar. Ze fantaseerde er dan over hoe het zou zijn om daar te wonen. Ineens kregen zij en haar man Bert de kans om het hofje, het oudste van Paling en Van Foreest, te beheren. "De gang viel eerlijk gezegd vies tegen de eerste keer."

Het hofje op de hoek van de Geest in 1971 - Provincie Noord-Holland

Dat vertelt Ria Steenhoven aan NH Nieuws. "Ik verwachtte een kast van een huis achter die dubbele deur, maar het is best klein." Toch zijn zij en haar man er dolgelukkig. NH Nieuws kregen een uniek inkijkje in de woning, die dienstdoet als beheerdershuis van de dertien eenpersoons-vrouwenwoningen daarachter. Stukje geschiedenis Het hofje is in 1522 door Pieter Paling (destijds de burgemeester en rijkste Alkmaarder) en Josina van Foreest gesticht voor alleenstaande, aan lager wal geraakte vrouwen. De huur was erg laag en in ruil daarvoor moesten de dames dagelijks bidden voor de eigenaren. "Zo dachten ze in de hemel te komen", vertelt Ria van Steenhoven aan NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto

Het hofje van Paling en van Foreest is gesticht in 1522 - Maaike Polder / NH Nieuws

Toen Van Foreest zelf weduwe werd, liet zij in het testament vastleggen dat de woning voor vrouwen moesten blijven. Lange tijd diende het voorhuis aan de Geest als plek waar de beheerders van alle Alkmaarse hofjes en mensen van adel samenkwamen, maar de laatste decennia wonen er echtparen die het hofje beheren. Tot dertien jaar geleden woonden Bert en Ria in Alkmaar-Noord, tot een vriend hen vroeg of ze niet het beheerdersechtpaar van het Provenhuis - want zo heet het officieel - wilden worden. "Ik doe meer de sociale dingen, zoals contact met de vrouwen en Bert is de klusjesman. In ruil daarvoor betalen we weinig huur." Rondleiding Heel trots leiden ze ons rond in het hofje, waar normaal eigenlijk maar eens per jaar - op open monumentendag - mensen mogen kijken. "De vrouwen hebben liever niet dat er mensen door hun tuin lopen", vertel Bert. Tekst gaat door onder de video

Jouw NH - Oudste hofje van Alkmaar - NH Nieuws/ Maaike Polder

Er wonen op dit moment namelijk nog steeds dertien alleenstaande vrouwen in de huisjes, die bestaan uit een woonkamer, nieuwe keuken, badkamer en slaapkamer. Een van de bewoonsters is Marian van Ballegooijen. "Ik woonde eerst in een flat, op zeven hoog. Daar zou ik me in deze coronatijd alleen hebben gevoeld, hier niet", aldus de zestigplusser, want er mogen alleen dames van die leeftijd of ouder wonen. Waarom? "Dat staat in het testament", legt Ria uit. "Jonge vrouwen, die bijvoorbeeld constant uit huis gaan en het druk hebben, zouden geen tijd hebben om het huis te onderhouden." Tekst gaat door onder de foto

Dit is de tuin van het hofje in 1984 - Regionaal Archief Alkmaar

Als het aan Bert en Ria ligt, blijven ze er wonen tot hun honderdste. Bert: "De vrouwen mogen ons ook graag. En wij hen ook. Maar voor de duidelijkheid: ik ben er maar met één getrouwd hè! Met alle dertien, daar moet ik niet aan denken."

Het echtpaar woont er nu dertien jaar - Maaike Polder / NH Nieuws