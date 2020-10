Derde interland De Boer eindigt in remise tegen Italië

BERGAMO - Het Nederlands elftal heeft woensdagavond in de Nations League gelijk gespeeld tegen Italië. Met Ajacied Daley Blind in de basis kwam de ploeg van bondscoach Frank de Boer met 1-0 achter, maar het vocht zich terug tegen de Italianen en zag dat er na negentig minuten 1-1 op het scorebord stond.

De eerste echte kans van de wedstrijd mondde direct uit tot een doelpunt voor de Italianen. Lorenzo Pellegrini liet Oranje-doelman Jasper Cillessen kansloos na een splijtende pass van Nicolò Barella. Diezelfde Cillessen weerhield zijn ploeg kort daarna van een grotere achterstand. De oud-Ajacied redde op een poging van Ciro Immobile.

Van de Beek

Dat die redding belangrijk was, bleek zo'n vijf minuten later. Donny van de Beek schoot de rebound binnen, nadat het Memphis Depay in eerste instantie niet lukte om een voorzet van Daley Blind doeltreffend af te ronden. Nederland leefde op na de gelijkmaker en was zelfs dicht bij de voorsprong. Blind gaf voor op Luuk de Jong, die op Van de Beek aflegde maar beter voor eigen succes had kunnen gaan.

De Italianen, die voor rust via pogingen van Leonardo Spinazzola en Danilo D'Ambrosio eveneens op zoek gingen naar de tweede treffer, moesten ook vlak na de pauze in de verdediging. Depay kreeg een kans om de ploeg van De Boer op voorsprong te zetten, maar hij zag Italië-doelman Gianluigi Donnarumma de bal katachtig naast tikken. Aan de andere kant mocht Nederland van geluk spreken dat Cillessen Immobile de baas was na een fout van Hans Hateboer.

