Amsterdamse Marly wil van het gas af en sleept Ymere voor de rechter

AMSTERDAM - Marly Zevenhek ligt al twee jaar overhoop met woningcorporatie Ymere. Ze wil haar huisje in Amsterdam Oud-Zuid gasloos maken, maar krijgt daarvoor geen toestemming van de woningbouwvereniging. Marly is moe van het knokken en sleept Ymere nu voor de rechter.

Marly wil van het gas af - NH Nieuws

Marly huurt een klein, maar fijn huisje uit 1928 in Amsterdam Oud-Zuid. De benedenwoning is tien jaar geleden nog compleet gerenoveerd door woningcorporatie Ymere. Marly heeft in haar tuin een zelfgemaakte compostbak, op het dak van haar schuurtje liggen zes zonnepanelen die het huis van energie voorzien. Ze experimenteert met infraroodpanelen die verwarmen en koken doet ze elektrisch. Marly is energiebewust bezig.

Quote "In Amsterdam gebruiken wij aardgas, terwijl in Groningen de huizen instorten" Marly zevenhek

Nu wil Marly ook graag van het aardgas af. Omdat ze met het milieu is begaan, en ook uit sympathie voor de Groningers. "In Amsterdam en de rest van Nederland gebruiken wij aardgas, terwijl de mensen in Groningen er last van hebben dat hun huizen instorten en scheef zakken." Vijfduizend euro subsidie Amsterdam belooft in 2018 vijfduizend euro subsidie aan huurders die hun woning gasloos willen maken. Daar zit echter wel een voorwaarde aan. Er moet toestemming komen van de woningbouwvereniging. En die krijgt Marly niet van Ymere. Omdat 'de volgende huurder, als Marly de woning zou verlaten, nog gewoon op aardgas moet kunnen koken'. Maar met dat argument neemt Marly geen genoegen. "We zijn nu twee jaar verder, en er zijn nog 101 andere argumenten geweest waardoor het allemaal niet kon. Maar dat was het eerste argument, en dat is waar het allemaal nog steeds om draait." tekst gaat verder onder de video

Marly wil gasloos wonen, maar dat mag niet van de woningbouwvereniging - NH Nieuws

Quote Volgens de wet moet het kunnen" Marly zevenhek

Marly is ervan overtuigd dat ze in haar recht staat. Ze wordt daarin gesteund door Stichting !Woon. Voor de rechter proberen ze vandaag af te dwingen dat de huurster haar huis gasloos mag maken. "Voor de wet moet het kunnen. Het is een woningverbetering."

Woningcorporatie Ymere laat in een reactie weten Marly's streven nobel te vinden: 'Wij zijn zelf namelijk ook bezig woningen gasloos te maken. Maar de manier waarop zij dat wil doen kunnen wij niet ondersteunen. Het individueel gasloos maken van de woningen is niet efficiënt. Als iedere huurder zelf gaat klussen aan de techniek, krijgen we een lappendeken van kostbaar te onderhouden systemen. Dat komt de betaalbaarheid en de verhuurbaarheid niet ten goede. Daarnaast zijn de woningen in 2011 nog grondig gerenoveerd, waardoor de energielasten al zijn gedaald'.